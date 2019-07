“O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de quatro meses”, pode ler-se na nota divulgada no site oficial das ‘águias’.

Ainda de acordo com o Benfica, só no final do processo de recuperação é que Perin voltará para Lisboa, a fim de concluir o processo de transferência para o clube da Luz e integrar o plantel às ordens de Bruno Lage.

“Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes”, conclui a nota.

Mattia Perin, de 26 anos, recupera atualmente de uma cirurgia ao ombro, sendo que na quarta-feira, à partida para Lisboa, revelou à imprensa italiana que esperava estar operacional “em meados de setembro”.

O plantel do Benfica, que se encontra nos Estados Unidos, para disputar a International Champions Cup, conta com três guarda-redes: o grego Odysseas Vlachomidos, o belga Mile Svilar e o russo Iván Zlobin.