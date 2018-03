O Benfica qualificou-se hoje pela segunda vez na sua história para a final da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, ao bater as espanholas do Voltregá, bicampeãs em título, por 5-4, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

A formação ‘encarnada’, campeã europeia em 2014/15, chegou ao intervalo em desvantagem (1-3) e perdia por 2-4 a 6.30 minutos do fim, mas deu a volta, com tentos de Rita Lopes (seis minutos), Rute Lopes (28), Maca Ramos (35 e 47) e Marlene Sousa (46). Pelas espanholas, que perseguiam a sétima final e o sexto título, marcaram Berta Tarrida (dois, sete e 35 minutos) e Adriana Gutierrez (16).