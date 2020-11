Os ‘leões’ assumiram a liderança de forma condicional depois de golearem 4-0 na receção ao Tondela, somando 16 pontos em seis jogos, mais um do que o Benfica, que hoje joga em casa do Boavista, equipa que se encontra na parte baixa da tabela, ocupando o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

Antes do arranque do encontro do Bessa, agendado para as 21:00, o Sporting de Braga vai tentar prosseguir a recuperação na tabela, podendo chegar hoje ao terceiro lugar, caso vença na receção ao Famalicão, em partida com início às 18:45.

- Sexta-feira, 30 out:

Paços de Ferreira – FC Porto, 3-2 (2-1 ao intervalo)

- Sábado, 31 out:

Belenenses SAD — Farense, 1-1 (0-0)

Rio Ave — Moreirense, 2-0 (1-0)

Marítimo — Nacional, 0-0

- Domingo, 01 nov:

Portimonense – Santa Clara, 1-2 (0-1)

Gil Vicente – Vitória de Guimarães, 1-2 (0-1)

Sporting — Tondela, 4-0 (1-0)

- Segunda-feira, 02 nov:

Sporting de Braga — Famalicão, 18:45

Boavista — Benfica, 21:00