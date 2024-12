Mais de três meses depois de ter sido despedido, Roger Schmidt chegou finalmente a um acordo para a rescisão de contrato com o Benfica.

O clube da luz informou esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que vai pagar quase nove milhões de euros pela saída do alemão.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou a acordo com o anterior treinador Roger Schmidt quanto à compensação a receber por este relativamente à cessação do contrato de trabalho desportivo que o vinculava à Benfica SAD. Nos termos desse acordo, Roger Schmidt receberá da Benfica SAD um montante que ascende a cerca de 8,7 milhões de euros", pode ler-se.