No encontro da segunda mão dos 16 avos de final da competição, disputado na Grécia devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, o Arsenal adiantou-se com um golo de Aubameyang, aos 21 minutos, mas o Benfica respondeu e deu a volta ao marcador, com golos de Diogo Gonçalves (43) e Rafa Silva (61).

No entanto, o Arsenal acabou por marcar por mais golos, por Kieran Tierney, aos 67, e de novo por Aubameyang, aos 87, que ‘bisou’ na partida e garantiu o apuramento da equipa inglesa para a fase seguinte da Liga Europa.

Na primeira mão, Benfica e Arsenal tinham empatado 1-1, numa partida disputado em Roma, ‘casa’ emprestada dos 'encarnados'.