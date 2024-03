O Benfica falhou hoje o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao perder por 4-1 no reduto das francesas do Lyon, na segunda mão dos quartos de final.

Após o desaire por 2-1 em casa, a formação 'encarnada' caiu face ao 'bis' de Delphine Cascarino (43 e 51 minutos) e aos tentos de Kadidiatou Diani (90+1) e Catarina Amado (90+6), na própria baliza, contra o golo da canadiana Marie Alidou (45). Nas meias-finais, o Lyon vai encontrar o vencedor da eliminatória entre Paris Saint-Germain e Häcken, enquanto o Benfica fica-se pelos quartos de final, na melhor participação de sempre de uma equipa portuguesa.