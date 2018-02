O Benfica precisa de vencer hoje na receção ao Boavista, a única equipa com a qual perdeu na prova, para reassumir, provisoriamente, a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em encontro da 23.ª jornada.

A dois pontos do líder FC Porto, que apenas joga no domingo (recebe o Rio Ave) e cumpre na quarta-feira a segunda parte do jogo em atraso (no Estoril), os ‘encarnados’ procuram ‘vingar’ o 1-2 da primeira volta e o 3-3, após 0-3, da época passada.

Os ‘encarnados’, que no Bessa foram vítimas de um ‘frango’ de Bruno Varela que ditou o desaire, podem também completar uma volta inteira sem perder, já que somam 12 vitórias e quatro empates nos últimos 16 encontros.

Para o confronto com os ‘axadrezados’, o treinador das ‘águias’, Rui Vitória, não pode contar com os lesionados Krovinovic e Sálvio e tem em dúvida o goleador Jonas, melhor marcador da prova, com 25 golos.

Do lado do Boavista, Jorge Simão, que se estreou pelo clube portuense no jogo da primeira volta com o Benfica, tem a equipa quase na máxima força, faltando apenas Edu Machado e Bulos, e moralizada, pelo sexto lugar, com 30 pontos, e o recente triunfo por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães.

Nos outros encontros do dia, destaque para o duelo da Amoreira, entre duas equipas empatadas na tabela, com 21 pontos, mas em momentos antagónicos, já que o Estoril venceu os últimos três jogos e o Belenenses não ganhou nenhum dos derradeiros 12.

Por seu lado, o Desportivo das Aves, 16.º colocado, com 20 pontos, tenta fugir aos dois últimos na receção ao Marítimo, que já caiu para o nono posto da tabela, com 29, depois de uma série de oito encontros sem triunfar.

A ronda 23, que arrancou na sexta-feira, com a vitória do Portimonense em casa do Feirense por 3-1, prossegue no domingo, dia em que o FC Porto recebe o Rio Ave, e fecha na segunda-feira, com a deslocação do Sporting a Tondela.

Programa da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 16 fev:

Feirense — Portimonense, 1-3.

- Sábado, 17 fev:

Desportivo das Aves — Marítimo, 16:00 (Sport TV)

Benfica — Boavista, 18:15 (Sport TV)

Estoril Praia — Belenenses, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 18 fev:

Vitória de Setúbal – Paços de Ferreira, 16:00 (Sport TV)

Moreirense – Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Rio Ave, 18:00 (Sport TV)

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 19 fev:

Tondela — Sporting, 20:00 (Sport TV)