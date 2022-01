À entrada para a segunda volta, o Benfica está a sete pontos do líder FC Porto e a quatro do campeão Sporting, que apenas jogam no domingo, nos terrenos de Belenenses SAD e Vizela, respetivamente.

O Benfica, terceiro classificado, recebe o Moreirense, 15.º, num encontro em que os dois treinadores, o benfiquista Nélson Veríssimo e o ‘cónego’ Ricardo Sá Pinto, procuram a segunda vitória pelos clubes, e no qual o Benfica já poderá contar com vários jogadores recuperados de infeção pelo coronavírus.

A segunda volta da edição 2021/22 começa com uma receção do Boavista, 10.º classificado e que não perde há três encontros, ao Gil Vicente, que, surpreendentemente, ocupa o quinto lugar.

O Sporting de Braga procura consolidar o quarto lugar, na receção ao Marítimo, nono posicionado e que, pela vez esta temporada, conseguiu duas vitórias consecutivas.

O encontro entre o Estoril Praia e o Arouca também se devia disputar hoje, mas foi adiado para 27 de janeiro, devido a um surto do coronavírus — responsável pela pandemia de covid-19 – nos arouquenses, que não têm um mínimo de 13 jogadores disponíveis.

Programa da 18.ª jornada:

– Sábado, 15 jan:

Boavista — Gil Vicente, 15:30

Benfica — Moreirense, 18:00

Sporting Braga — Marítimo, 18:00

– Domingo, 16 jan:

Santa Clara — Tondela, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Vizela — Sporting, 18:00

Famalicão — Paços de Ferreira, 18:30

Belenenses SAD — FC Porto, 20:30

– Segunda-feira, 17 jan:

Portimonense — Vitória Guimarães, 20:15

– Quinta-feira, 27 jan:

Estoril Praia — Arouca, 20:30