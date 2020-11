Em encontro da terceira jornada do Grupo D, a formação de Jorge Jesus começou a ganhar, com um autogolo de Golson, logo aos dois minutos, mas, depois da expulsão de Otamendi, aos 19, os escoceses deram a volta, com tentos de Diogo Gonçalves, aos 24, na própria baliza, Kamara, aos 25, e Morelos, aos 51.

O destino dos ‘encarnados’ parecia traçado, com os escoceses a ameaçarem o quarto, mas, aos 60 minutos, Jorge Jesus lançou o uruguaio Darwin Núñez, que assistiu Rafa, aos 77, e marcou o golo do empate, já nos descontos, aos 90+1, isolado por Waldschmidt.

Desta forma, o Benfica conseguiu manter a invencibilidade caseira na Liga Europa e retirar o Zenit da lista dos recordes, já que os russos se ficaram pelos 23 jogos sem perder, entre 30 de setembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2019.

Numa contabilidade sem pré-eliminatórias, os ‘encarnados’ somam agora 19 vitórias e cinco empates, desde o 2-0 ao BATE Borisov, em 17 de setembro de 2009. Ainda venceram o Vorskla Poltava por 4-0, no ‘play-off’ de 2009/10.

O Benfica fica agora isolado no primeiro lugar do ‘ranking’, com o Zenit em segundo e o Sporting em terceiro, já que, entre 01 de outubro de 2009 a 26 de fevereiro de 2015, os ‘leões’ somaram 20 encontros de invencibilidade em casa na Liga Europa, mais precisamente 13 vitórias e sete empates.

Quanto aos jogos na Luz, os escoceses do Rangers foram apenas a quinta equipa que conseguiu não perder, depois de Marselha (1-1 em 2009/10), Tottenham (2-2 em 2013/14), Galatasaray (0-0 em 2018/19) e Shakhtar Donetsk (3-3 em 2019/20).

As restantes 19 formações cederam e pela ‘catedral’ passaram vários ‘gigantes’ do futebol europeu, como a Juventus (2-1 em 2013/14), o Paris Saint-Germain (2-1 em 2010/11) ou o Liverpool (2-1 em 2009/10), todos na primeira ‘era’ Jorge Jesus.

No total, metade dos conjuntos (12) que jogaram na Luz pertencem, aliás, ao ‘top 5’ do ‘ranking’ da UEFA, incluindo quatro ingleses, quatro alemães e três franceses.