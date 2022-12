O Benfica renovou contrato com o futebolista João Neves, médio de 18 anos que está no clube há mais uma década, até 2028, anunciou hoje o clube da Luz no seu site oficial.

Neves, que se estreou recentemente pela equipa principal dos ‘encarnados’, num particular com o Sevilha, tem esta temporada sido utilizado na equipa B e nos sub-23, tendo disputado a UEFA Youth League. Nascido em Tavira, o médio é internacional sub-15 e sub-19 por Portugal e está há 11 épocas nos escalões de formação do Benfica. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram