Kika Nazareth marcou o único golo da partida disputada no Seixal, aos 52 minutos, consumando a vitória das ‘encarnadas’, que na primeira ronda da competição tinham sido goleadas pelo campeão europeu, FC Barcelona, por 5-0.

As catalãs, que bateram o Eintracht Frankfurt, por 3-1, mantêm-se no topo do grupo, com seis pontos, à frente das germânicas e das ‘águias’, ambas com três, enquanto o Rosengard é último, sem pontos.