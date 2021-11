Duas semanas depois do 0-4 na receção aos bávaros, que só marcaram o primeiro golo na Luz aos 70 minutos e ainda chegaram à goleada, o ‘onze’ de Jorge Jesus não pode esperar muito do jogo do Allianz Arena, onde perdeu por 1-5 na última visita (2018/19).

Os bávaros só precisam de um empate para carimbar um lugar nos oitavos de final, mas vão querer, certamente, manter o registo perfeito, já que, antes da goleada na Luz, tinham triunfado por 3-0 em Nou Camp e por 5-0 na receção ao Dinamo Kiev.

Embora perder por poucos nunca possa ser considerado um bom resultado, mais ainda para uma equipa da dimensão do Benfica, a verdade é que o cenário mais provável será mesmo assistir-se a nova goleada dos bávaros.

Nos últimos seis jogos, o Bayern até perdeu duas vezes — por 1-2 na receção ao Eintracht Frankfurt e por escandalosos 0-5 em Mönchengladbach, para a Taça da Alemanha -, mas, nos outros quatro jogos, somou dois 4-0, um 5-1 e um 5-2.

Por seu lado, o Benfica está na pior fase da época, com apenas dois triunfos – um após prolongamento na casa do ‘secundário’ Trofense (2-1) e o outro com um golo aos 90+8 minutos (1-0 em Vizela) – nos últimos seis jogos, e acaba de perder a liderança da I Liga, face a um empate no Estoril (1-1).

Desta forma, e para segurar o segundo lugar do Grupo E, o Benfica espera, sobretudo, a ajuda do Dinamo Kiev, que recebe um FC Barcelona ‘perdido’, no segundo jogo do interino Sergio Barjuan ao comando, depois de um 1-1 caseiro com o Alavés.

Os catalães, que têm muitas baixas para o jogo na Ucrânia, são terceiros, a um ponto dos ‘encarnados’, e repetindo o triunfo caseiro face aos ucranianos [1-0, com um golo de Piqué, um dos ausentes], saltam para o segundo posto, precisamente antes da receção aos portugueses (23 de novembro).

A formação catalã só venceu, no entanto, dois dos últimos sete jogos, seis ainda liderado pelo ex-benfiquista Ronald Koeman, e esta época não ganhou nenhum dos cinco jogos disputados fora do Nou Camp – dois empates, seguidos de três derrotas.

Os dois jogos do Grupo E começam às 20:00 (em Lisboa), num dia em que, além do Bayern, também Salzburgo e Juventus só dependem de si – de um triunfo em Wolfsburgo e um empate na receção ao Zenit, respetivamente – para selar o apuramento.