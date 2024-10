Apesar do início de época bastante atribulado e que resultou na mudança de treinador, com Bruno Lage a substituir o alemão Roger Schmidt, as ‘águias’ recebem os espanhóis de ‘cara lavada’, já que venceram todos os jogos sob o comando do novo técnico, com destaque para o triunfo (2-1) na capital sérvia, na ronda inaugural da ‘Champions’.

Em Belgrado, os golos dos turcos Aktürkoglu e Kökçü construíram o triunfo ‘encarnado’, que foi ‘beliscado’ pelo tento tardio do luso-angolano Milson, enquanto os ‘colchoneros’ bateram em Madrid os germânicos do Leipzig (2-1).

Para o encontro de hoje, o técnico Bruno Lage só deverá estar privado dos lesionados Renato Sanches e Tiago Gouveia.

O desafio está agendado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

Na quarta-feira, o campeão em título Real Madrid, de Espanha, recordista com 15 troféus, defronta os franceses do Lille, os germânicos do Bayern Munique, de Raphaël Guerreiro e João Palhinha, vão medir forças com o Aston Villa, em Inglaterra, onde Liverpool, de Diogo Jota, será o anfitrião dos transalpinos do Bolonha.

Na terça-feira, o rival Sporting empatou na segunda jornada da fase de liga da ‘Champions’ frente ao PSV Eindhoven (1-1), na deslocação aos Países Baixos.