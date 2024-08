O Benfica vai medir forças com quatro históricos europeus na Liga dos Campeões, FC Barcelona, Bayern Munique, Atlético de Madrid e Juventus, ditou o sorteio do novo formato da competição realizado hoje no Mónaco.

Além destes quatro adversários, os 'encarnados' vão defrontar ainda o Feyenoord, o Estrela Vermelha, o Bolonha e o Mónaco, sendo que o calendário dos jogos será conhecido apenas no sábado.

Do primeiro lote de quatro equipas, o Benfica vai receber no Estádio da Luz os espanhóis do FC Barcelona e do Atlético de Madrid, deslocando-se à Alemanha para defrontar o Bayern Munique e a Itália para jogar com a Juventus.

Os neerlandeses do Feyenoord e os italianos do Bolonha serão os outros adversários que jogarão em casa do Benfica, que se deslocará à Sérvia para enfrentar o Estrela Vermelha e ao Mónaco.

A Liga dos Campeões de futebol inicia esta época um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os ‘oitavos’. Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da ‘Champions’, não tendo sequer a possibilidade de serem ‘relegados’ para a Liga Europa.