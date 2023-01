Frente a um Quinta dos Lombos pela primeira vez na final, os ‘encarnados’ já venciam ao intervalo por dois golos de vantagem, com tentos de Arthur, no primeiro minuto, e Rocha, aos quatro, ampliando a vantagem no segundo tempo com um tento de Bruno Cintra (38).

Com esta vitória, o Benfica conquista a Taça da Liga pela quarta vez, depois dos triunfos em 2017/18, 2018/19 e 2019/20, igualando o Sporting no número de troféus conquistados na competição, que é exclusivo das duas equipas.