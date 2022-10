Depois de terem perdido os primeiros pontos no campeonato, na visita ao Vitória de Guimarães (0-0), os ‘encarnados’ viram-se em desvantagem no Estádio da Luz, com um golo de Fábio Ronaldo (06 minutos), mas deram a volta ao marcador com um ‘bis’ de Gonçalo Ramos (13 e 45+1), um autogolo de Jhonatan (19) e um tento de Musa (62), antes de Guga reduzir para os visitantes (86).

Em vésperas de visitar o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, o Benfica segue na liderança da I Liga, com 25 pontos, mais três do que o FC Porto (22), que hoje venceu o Portimonense por 2-0, enquanto o Rio Ave está na 10.ª posição, com nove.