Depois de um triunfo para cada equipa na Luz, os ‘encarnados’, que ao intervalo já estavam na frente por 48-34, venceram a primeira partida no terreno do rival, num jogo em que dominaram as operações e terminaram com uma vantagem de 44 pontos.

No quarto jogo, domingo de novo na casa do Sporting, o Benfica garante o título em caso de triunfo, enquanto uma vitória dos ‘leões’ leva a decisão para o quinto jogo, que vai decorrer na Luz. O Benfica, campeão nacional, procura o seu 29.º título, e segundo seguido, enquanto o Sporting tenta recuperar o cetro que conquistou nove vezes, a última das quais em 2020/21.