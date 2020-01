O documento em que são divulgadas as “inscrições oficiais” em 9 de janeiro inclui também a ‘promoção’ do avançado Pedro Mendes, do Sporting, que na primeira parte da época só estava habilitado a atuar pelos sub-23 ‘leoninos’.

A lista de novos jogadores certificados para alinhar na 16.ª jornada da I Liga incluiu um total de 11, sendo que alguns já se estrearam na 15.ª ronda, casos de Adriano Castanheira e João Amaral, reforços do Paços de Ferreira.

"Gostaria de ter estado mais tempo"

O futebolista espanhol Raúl de Tomás admitiu hoje, numa mensagem de despedida aos adeptos do Benfica, que às vezes as coisas não saem como se pretende e desejou um futuro maravilhoso ao clube.

“Foi um tempo muito bonito, um tempo curto. Gostaria de ter estado mais tempo convosco, e que tivessem desfrutado mais de mim, mas às vezes as coisas não saem como queremos”, começou por dizer o avançado espanhol, num vídeo na página do Benfica.

O jogador, de 25 anos, foi hoje oficializado como reforço do Espanyol, com o qual assina até 30 de junho de 2026, numa transferência em que os catalães pagam 20 milhões de euros ao Benfica, um valor recorde para o clube espanhol.

Os 'encarnados' poderão ainda receber mais dois milhões de euros por objetivos, além de ficarem com 20% de uma mais-valia obtida numa futura transferência do espanhol.

Na nota de despedida, o avançado disse ainda que estará sempre “agradecido” ao Benfica, que o tinha contratado no início da época ao Real Madrid pelos mesmos 20 milhões de euros.

“Estarei sempre agradecido ao Benfica, e quero agradecer aos meus companheiros e à equipa técnica. Desejar-lhes a sorte que merecem e que este clube tenha um futuro maravilhoso”, acrescentou Raúl de Tomás.

Em 2019/20, o jogador cumpriu 17 jogos pelos ‘encarnados’, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).