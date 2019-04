Com 43 jogos disputados e 13 golos marcados pelos ‘citizens’ esta temporada, o avançado internacional português falou ainda da luta pelo título em Inglaterra com o Liverpool, quando faltam disputar apenas duas partidas e as equipas estão separadas apenas por um ponto no topo da classificação, com vantagem para o Manchester City.

“A par da minha última época no Mónaco é a melhor temporada da minha carreira. Estou muito contente com o que tenho feito esta época, mas se não ganharmos títulos não quer dizer nada. Quero acabar a época com títulos”, afirmou Bernardo Silva, à margem do Estoril Open em ténis, que se está a disputar em Cascais.

O extremo, de 24 anos, que recentemente prolongou o contrato com o clube de Manchester até 2026, vincou a intenção de permanecer na equipa orientada pelo treinador espanhol Pep Guardiola: “Claro que sim. Renovei contrato há pouco tempo, tenho mais seis anos de contrato e, portanto, estou muito contente”, garantiu.

Quanto à luta com o ‘reds’ de Liverpool, Bernardo Silva mostrou-se feliz pelo facto de o Manchester City ser líder e depender só de si próprio para se sagrar bicampeão inglês.

“Tem sido uma luta difícil e não esperávamos, depois do mês de dezembro e janeiro, chegar a esta altura e ter tudo nas nossas mãos. É ótimo estar nesta posição, a pressão é alta, mas estamos a adorar este final de campeonato. Queremos ganhar o título”, assinalou.