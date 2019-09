A lista de cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios e 15 avançados resulta de uma escolha de jogadores em todo o mundo, e cuja equipa final será divulgada na gala da FIFA, em 23 de setembro, no Teatro alla Scala, em Milão.

Na última época, Cristiano Ronaldo era o único português a figurar entre os 55 finalistas, mas, para esta edição, surgem também Cancelo, até ao final da época seu companheiro na Juventus, e Bernardo Silva, do Manchester City.

O extremo português, cinco vezes vencedor do troféu de melhor do Mundo, esteve em cada lista de 55 nomeados desde a primeira edição ‘onze’ da época, em 2004/05.

Quanto a Bernardo Silva, eleito no final da última época o melhor jogador da Liga das Nações, que Portugal venceu, e também do Manchester City — além de ter estado nos nomeados a jogador do ano na ‘Premier League’ – teve uma temporada quase perfeita.

Bernardo Silva ganhou tudo em Inglaterra, só lhe faltando o título na Liga dos Campeões, eliminado nos quartos de final pelo Tottenham.