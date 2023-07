Liga Portugal Betclic. Este será o naming da principal competição nacional de futebol, um contrato de patrocínio que entra em vigor na presente temporada 2023-24 e perdurará até 2026-27.

Uma notícia anunciada anteriormente durante a apresentação do calendário anual mereceu hoje uma cerimónia individual e oficial. “É mais um passo dentro do plano estratégico. Passados oito anos é o nosso maior acordo para a internacionalização da Liga Portugal”, adiantou Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na assinatura do contrato com a multinacional casa de aposta desportivas. “É o acordo mais robusto alguma vez firmado pelas competições profissionais em Portugal”, reforçou durante a conferência de imprensa numa unidade hoteleira de Lisboa, sem, no entanto, a adiantar os valores em cima da mesa sobre do contrato de parceria para os próximos quatro anos.

Questionado sobre as limitações de publicidade das casas de apostas no futebol (caso da Premier League que, a partir de 2026, retirará a publicidade das camisolas dos clubes ingleses), Pedro Proença garantiu que o cumprimento das regras do “jogo responsável” é uma das “marcas de água” da liga portuguesa de futebol.

A Liga Portugal Betclic é o terceiro naming sponsor da divisão maior do futebol português no mandato de Proença. O responsável máximo da Liga reconheceu satisfação com “os contratos feitos ao longo dos tempos”, parceria iniciada com a NOS (operadora de telecomunicações), em 2014, e a Bwin (desde 2021 e cujo acordo deveria vigorar até 2025-2026), atirando a frase – “o mercado a funcionar”, para justificar a mudança.

Ricardo Domingues, responsável da Betclic, recordou que a ligação da casa de aposta ao futebol português não é nova. Para além de ter estampado o nome nas camisolas de clubes nacionais, esteve “presente nos momentos difíceis nos anos a seguir à quebra de receitas do Totonegócio”, recuou no tempo. Para agora, assume o “desígnio apoiar o desporto nacional e o futebol, em particular”.

As big five europeias. Dos jogos eletrónicos à comida transportada em rodas

Primeiro Bwin, desde 2021, e, a partir de agosto de 2023, até à época 2026-2027, Liga Portugal Betclic.

É esta a enorme mancha de patrocínio de duas casas de apostas no futebol português na segunda década do século XXI que, a título comparativo, não encontra igual nas Big Five, principais ligas de futebol europeu: Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha.

Na Premier League (Inglaterra) é a EA Sports, jogos eletrónicos, que dá nome à mais competitiva liga mundial. Em Espanha, a La Liga pega na receita inglesa na próxima temporada e a EA Sports passa a estar onde durante anos esteve o banco Santander.

Em Itália, a operadora de telecomunicação TIM funciona com um sufixo da Serie A. Da França, o futebol de primeira da Ligue 1 é servido pela UberEats. Por fim, na Alemanha, a Bundesliga é somente apresentada como Bundesliga.