O Betis venceu hoje em casa do Getafe, por 1-0, em jogo que encerrou a 30.ª jornada da liga espanhola de futebol, e subiu ao sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa.

Um golo de Sergio Leon, aos 89 minutos, numa jogada rápida pelo flanco direito, culminada com um cruzamento para a área, onde surgiu o avançado andaluz a desviar para o fundo das redes, valeu três preciosos pontos e a subida do oitavo para o sexto lugar, que dá acesso à fase de qualificação para a Liga Europa.

O Betis teve 67 por cento de posse de bola contra 33 do Getafe, mas foi a equipa da casa que desperdiçou a melhor oportunidade para inaugurar o marcador através de um penálti, a castigar uma mão na bola de um defesa andaluz dentro da área, aos 65 minutos, mas Francisco Portillo permitiu a defesa do guarda-redes Antonio Adan.

A subida do Bétis ao sexto lugar, com 46 pontos, forçou a descida de um lugar ao Sevilha, que caiu para sétimo, com os mesmos pontos, e ao Girona, que desceu para oitavo, com 44 pontos, enquanto o Getafe é 11.º, com 39.

A equipa da Andaluzia fica assim a um ponto do quinto lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, ocupado neste momento pelo Villarreal.

O campeonato espanhol é liderado pelo FC Barcelona, com 76 pontos, seguido do Atlético Madrid, com 67, do Real Madrid, com 63, e do Valência, com 62.