Em nota publicada no site oficial, o FC Porto indicou que colocou à venda 10.000 dos 12.800 bilhetes atribuídos ao clube pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), desde as 10:00 de terça-feira, em exclusivo para detentores de lugar anual, que se esgotaram em cerca de 24 horas.

Os ingressos, com o preço unitário de 40 euros (categoria 1), 30 euros (categoria 2) e 20 euros (categoria 3), foram colocados à venda na bilheteira nascente do Dragão, junto à qual os adeptos começaram a concentrar-se desde as 05:30 de terça-feira.

Cada cartão deu acesso à compra de um bilhete e cada pessoa pôde adquirir um máximo de dois bilhetes, mediante a apresentação de dois cartões de detentor de lugar anual, com as quotas em dia.

A final da Taça de Portugal realiza-se em 25 de maio, com início pelas 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.