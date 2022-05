“A Federação Portuguesa de Futebol e os clubes finalistas, FC Porto e CD Tondela, já estabeleceram as regras para a disponibilização destes ingressos, que serão vendidos ao preço de Euro30 (categoria 1), Euro20 (categoria 2) e Euro15 (categoria 3)”, indicou a FPF.

Em nota publicada na sua página, a federação diz que, além dos processos conduzidos pelos clubes finalistas, através dos seus próprios canais, será possível adquirir bilhetes para a final através do site da FPF.

Também na sua página, o FC Porto explica que disponibilizará o seu lote de bilhetes a partir das 10:00 de terça-feira, na bilheteira nascente do Estádio do Dragão, com critérios de prioridade a serem ainda comunicados.

Já o Tondela refere que a venda decorrerá no Estádio João Cardoso, em 10, 11, 12, 13 e 16 de maio, com cada sócio a poder adquirir até cinco bilhetes, enquanto a venda ao público em geral acontecerá a partir de 17, com dois bilhetes por pessoa.

A final da Taça de Portugal entre Tondela e FC Porto está agendada para 22 de maio, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.