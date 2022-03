No Estádio José Alvalade, o avançado argelino marcou pelo segundo jogo consecutivo no campeonato, depois de ter assinado o tento do empate (1-1) frente ao Marítimo na Madeira na jornada anterior, ‘bisando’ aos 46 e 52 minutos.

Pressionados pelo triunfo do Benfica em Portimão, os ‘verdes e brancos’ voltaram a distanciar-se dos ‘encarnados’, somando 61 pontos, mais quatro do que o terceiro classificado e menos três do que o líder FC Porto, que no domingo visita o Paços de Ferreira. Já o Arouca interrompeu uma série de dois jogos sem perder e mantém-se na 15.ª posição, com 22.