Salvador Agra colocou o Tondela em vantagem, aos 71 minutos, mas Jeriel de Santis empatou a partida, aos 88, permitindo aos ‘axadrezados’ somar o terceiro jogo seguido sem perder.

Com este resultado, o Boavista subiu ao 10.º lugar, com 17 pontos, mais um do que o Tondela, que somou o primeiro empate na I Liga e ocupa o 13.º posto.