O Boavista, I Liga de futebol, perdeu hoje com os espanhóis do Getafe nas grandes penalidades (4-3), depois de 0-0 no tempo regulamentar, em jogo inserido na iniciativa Encontros Ibéricos e de apresentação dos 'axadrezados'.

Sem as mais recentes contratações, Rafael Lopes (ex-Omonia, do Chipre) e Mateus Indio (ex-Estoril Praia), que foram apresentados, mas não alinharam contra a equipa da liga espanhola, o Boavista protagonizou uma exibição mais esforçada do que conseguida na primeira parte.

O Getafe, por seu lado, alinhando de início com o português Antunes, também andou longe da baliza, nunca incomodando Helton, situação que se estendeu pela segunda parte, período em que o Boavista procurou subir no terreno e fazer pressão alta.

Os espanhóis ainda estiveram perto do golo na fase final da partida, primeiro por Mervell, aos 84 minutos, com um remate de fora da área sobre o travessão, e depois por Hugo Duro, um minuto depois, também com remate para fora.

A partida foi a primeira de duas que resultam de uma parceria ibérica entre as ligas portuguesa e espanhola, sendo que a segunda vai jogar-se no domingo, no Estádio Nacional, opondo o Belenenses ao Rayo Vallecano.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista – Getafe, 0-0 (3-4 gp).

Marcadores das grandes penalidades:

1-0, Mateus

1- 1, Damian

1-1, Carraça (à barra)

1-2, Robert Ibañez

2-2, Federico Falcone

2-2, Djene (ao poste)

3-2, André Claro

3-3, Hugo Duro

3-3, David Simão (para fora)

3-4, Angel

Equipas:

- Boavista: Helton (Bracali, 46), Carraça, Raphael Silva, Neris (Cardoso, 61), Talocha, Idris (Obiora, 46), David Simão, Fábio Espinho (André Claro, 46), Rafael Costa (Mateus,70), Federico Falcone e Rochinha (Gabriel Nunes, 80).

(Suplentes: Bracali, Cardoso, Obiora, Mateus, Giovanaz, André Claro, Edu Machado, Stéphane Sparagna, Samu e Gabriel Nunes).

Treinador: Jorge Simão.

- Getafe: Ruben Yañez, Damian, Djene, Bruno (Fran, 46), Antunes (Portillo, 46), Markel Bergara (Tavares, 77), Mervell, Ivan Alejo (Robert Ibañez, 63), Maksimovic (Alba, 46), Molina (Angel (63) e Hugo Duro.

(Suplentes: Chichizola, Fran, Mata, Angel, Amath, Portillo, Robert Ibañez, Alberto, Miguel Angel, Alba e Tavares).

Treinador: José Bordalás.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Damian (28), Ivan Alejo (44), Rochinha (45) e Raphael Silva (82).

Assistência: 5.487 espetadores.