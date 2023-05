Um golo de Ricardo Mangas, aos 50 minutos, ditou a vitória dos ‘axadrezados’, que subiram provisoriamente ao nono lugar, com 40 pontos, em igualdade com Desportivo de Chaves (tem menos um jogo) e Casa Pia.

Os boavisteiros estão a quatro pontos do Vitória de Guimarães, na sexta posição, que dá acesso à Liga Conferência Europa, enquanto o Estoril segue no 15.º posto, com 28 pontos, e mantém-se na luta pela manutenção no principal escalão.