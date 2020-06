A equipa ‘axadrezada’ adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, com um golo de Alberto Bueno, com Gustavo Sauer a ampliar a vantagem aos 45. O Vitória de Setúbal reduziu por Carlinhos, aos 64, mas Heriberto, aos 90, apontou o terceiro do Boavista.

Com a vitória de hoje, o Boavista somou o segundo triunfo seguido e subiu, de forma provisória, ao oitavo lugar do campeonato, com 35 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, que vai em nove jogos em vencer (quatro derrotas e cinco empates), está em 12.º, com 30 pontos.