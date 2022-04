Boca Juniores coloca-se à disposição para apoiar Salvio e a ex-mulher

Em comunicado, o Boca Juniores revela que "atendendo aos factos de conhecimento público", irá por meio do seu Departamento de Inclusão e Igualdade, colocar-se "à disposição da Sra. Magalí Aravena e da justiça argentina para que se chegue a um pronto esclarecimento".

O clube assegura ainda ratificar "o seu compromisso absoluto com as questões de género e igualdade, conforme regulamentado pela Protocolo de Ação perante Casos de Violência por Género, Identidade de Gênero e/ou Orientação Sexual".

O emblema argentino também adianta por prestar apoio a Eduardo "Toto" Salvio, providenciando "o acompanhamento necessário para prestar a assistência de que necessitar".

De acordo com alguns órgãos de comunicação argentinos, Magalí Aravena, ex-mulher do jogador do Boca Juniors, apresentou uma queixa às autoridades, denunciando ter sido atropelada por Salvio, após uma discussão em Puerto Madero, Buenos Aires.

Segundo o desportivo Olé, tudo terá acontecido durante a madrugada desta quinta-feira, tendo Magalí Aravena dito à polícia que se dirigiu à janela do carro para conversar com Salvio tendo, de seguida, colocado-se à frente do veículo. Ainda de acordo com o relato, o jogador terá posto o carro em marcha, causando ferimentos à ex-mulher, obrigando mesmo a que esta tivesse sido transportada para o hospital de Argerich, tendo sofrido um traumatismo na perna direita.

Apesar de ainda estar a ser procurado pela polícia argentina, o advogado de Salvio diz que o jogador vai apresentar-se às autoridades e provar a sua inocência.

O advogado do ex-jogador do Benfica refere que “outras pessoas sabem de tudo desde o início da advertência até às atitudes e intimidações” por parte de Magali Aravena.

“Reconstruímos o caso e Salvio vai agora comparecer no Ministério Público. Vai esclarecer tudo e levar as provas. Ele tem uma testemunha e várias evidências que provam a sua inocência. Ele tem muitas provas e o que aconteceu vai ficar claro. Não é culpado de nada”, esclareceu o advogado Mariano Cúneo Libarona, em declarações ao TyC Sports.