Os homens representavam metade destes deslocados, as mulheres e as crianças um quarto cada, indicou o gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), citando números de um grupo de trabalho que inclui várias organizações com pontos de contagem em diferentes partes do território.

“Mulheres grávidas ou a amamentar, idosos, pessoas com deficiência, doentes crónicos ou que necessitam de assistência médica urgente e menores não acompanhados estão entre os principais grupos vulneráveis deslocados que empreenderam esta difícil viagem a pé”, assinalou o OCHA.

O grupo islamita Hamas havia informado na segunda-feira que 300 mil deslocados entraram em território palestiniano no norte de Gaza, através da estrada Rashid, que atravessa o enclave de norte a sul.