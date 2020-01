O jogador do Sporting CP Francisco Amiel é o convidado desta semana do Bola ao Ar, num episódio que será dedicado à memória de Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA que ontem faleceu tragicamente num acidente de helicóptero que vitimou mais oito pessoas, uma delas a suas filha Gianna, de 13 anos.

A partir das 21h30, em direto no Facebook e no Twitter do SAPO24, o Francisco vai juntar-se ao João Dinis e ao Ricardo Brito Reis para recordar os maiores feitos do Black Mamba. Deixem-nos as vossas mensagens e histórias sobre Kobe Bryant para juntos recordarmos um dos maiores desportistas de sempre.