No episódio desta semana do Bola ao Ar, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis receberam um dos "reis" do Twitter nacional no que toca à NBA: o designer O Teu Mestre, o maior criador de memes sobre a maior liga de basquetebol do mundo que habita esta rede social em Portugal.

Falou-se de Neemias Queta, dos Boston Celtics, dos possíveis destinos para Ben Simmons e dos dilemas que envolviam saídas à noite com James Harden e Jared Dudley.

