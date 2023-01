O avançado internacional da Costa do Marfim foi lançado na partida aos 62 minutos e recebeu a maior ovação da tarde, depois de ter estado afastado dos relvados durante oito meses devido a doença.

Haller, de 28 anos, cumpriu mesmo a estreia em jogos oficiais pelo Borussia Dortmund, depois de ter sido contratado ao Ajax no verão passado.

O regresso do avançado acabou por ofuscar um pouco a exibição do inglês Bellingham, decisivo no triunfo da equipa da casa com um golo e uma assistência.

O médio esteve mesmo no lance do golo que deu o triunfo ao Borussia Dortmund, aos 78 minutos, marcado pelo norte-americano Reyna, numa altura frenética do jogo, com três tentos em três minutos.

Na primeira parte, Bellingham (29 minutos) e Schlotterbeck (42) assinaram os golos do Borussia, com Maier (40) e o bósnio Demirovic (45+1) a fazerem os tentos do Augsburgo.

Na segunda metade, a formação de Dortmund voltou novamente à vantagem, pelo inglês Bynoe-Gittens, aos 75 minutos, mas o croata Colina voltou a restabelecer a igualdade, aos 77, antes do remate decisivo de Reyna.

Raphaël Guerreiro foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa da casa.

Com este triunfo, o Borussia Dortmund continua no sexto lugar, mas agora apenas a um ponto do Leipzig, quinto, e a dois dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Augsburgo caiu para o 15.º posto.