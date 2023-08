Cumpridas 19 de 38 jornadas, o conjunto do Rio de Janeiro, que não perde desde 03 de junho, quando caiu por 1-0 na casa do Athletico Paranaense, ainda liderado por Luís Castro, fechou a primeira volta com 47 pontos, de 57 possíveis.

Na classificação, o Botafogo soma mais 16 pontos do que Flamengo, Fluminense, o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bragantino, de Pedro Caixinha, todos com menos um jogo, e mais 17 em relação ao Grêmio, que tem menos dois encontros disputados.

A fechar a primeira volta, o ‘onze’ de Bruno Lage, desfalcado do lesionado Tiquinho Soares, melhor marcador da prova, começou da pior forma, ao ficar em desvantagem aos 18 minutos, quando Maurício marcou, após ‘frango’ do guarda-redes Lucas Perri.

No ‘Engenhão’, perante 39.598 espetadores, o conjunto da casa só conseguiu reagir na segunda parte, chegando à igualdade aos 55 minutos, por intermédio de Victor Sá, na sequência de uma assistência de Luis Henrique, lançado ao intervalo.

Pouco depois, aos 58 minutos, e após mais uma jogada na esquerda, o Botafogo selou a reviravolta, quando o defesa colombiano Nicolás Hernández marcou na própria baliza.

O golo da tranquilidade chegou aos 73 minutos e foi apontado por Luis Henrique, servido por Carlos Eduardo. A ronda 19, que fecha a primeira volta do Brasileirão, prossegue hoje e prolonga-se até terça-feira.