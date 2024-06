Um golo apontado por Júnior Santos, aos 59 minutos, foi suficiente para o conjunto do Rio de Janeiro ganhar, no regresso do Brasileirão, depois de duas semanas de ausência, devido às inundações que afetaram o sul do Brasil.

Na classificação, o Botafogo passou a somar 13 pontos, os mesmos do Athletico Paranaense e do Bahia, que só jogam hoje, enquanto o Corinthians manteve-se com cinco, seguindo, para já, no 17.º lugar.

A sétima ronda marcou também a estreia do treinador português Petit no Brasileirão, ao comando do Cuiabá, que perdeu em casa por 1-0 com o Internacional, culpa de um tento do lateral direito espanhol Hugo Mallo, apontado aos 69 minutos.

O Cuiabá é o lanterna-vermelha da prova, com nenhum ponto somado e também nenhum golo marcado, para 11 sofridos, em cinco encontros disputados.