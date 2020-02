Bottas realizou a sua melhor volta em 1.15,732 minutos, com os pneus mais macios, os C5, e a apenas três décimos de segundo do tempo que lhe valeu a ‘pole position’ em 2019 neste mesmo circuito catalão.

À tarde, foi a vez de o britânico Lewis Hamilton saltar para os comandos do Mercedes, mas o atual campeão mundial preferiu esconder o jogo. Na sua melhor volta acabou por levantar o pé no terceiro e último setor da pista, fechando o dia a 784 milésimos de segundo do seu companheiro de equipa, usando também os pneus mais macios.

Hamilton fez 73 voltas contra as 65 de Bottas, que, com o resultado desta manhã, garantiu o melhor tempo dos três dias de testes, sendo mesmo o único a baixar do segundo 16.

O francês Esteban Ocon (Renault) foi o terceiro, mas já a 1,370 segundos de Bottas.