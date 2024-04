Tosha Schareina (Honda) foi o vencedor da etapa inaugural do BP Ultimate Rally-Raid Portugal, logo na frente do compatriota Lorenzo Santolino (Sherco). António Maio (Yamaha) vai entrar no segundo dia como o melhor português.

Tosha Schairena, piloto da equipa oficial da Honda, liderada pelo português Ruben Faria, admitiu que "o início foi bastante duro, com as secções de areia, onde tive bastantes dificuldades. Depois, o piso ficou mais duro e ataquei. Apesar de alguns pequenos erros, globalmente as coisas correram bem e a estratégia de arrancar mais atrás foi a correta".

Também familiarizado com as caraterísticas do percurso, o compatriota Lorenzo Santolino (Sherco) foi um dos destaques do dia, ao terminar a etapa na segunda posição, logo na frente do norte-americano da Honda, Skyler Howes.

António Maio (Yamaha) esteve em grande plano, ao ser o quarto mais rápido da etapa e o melhor dos portugueses, com o militar da GNR a afirmar: "O percurso foi um pouco diferente do que estava à espera, mas foi divertido. Não cometi nenhum erro de navegação e foi importante terminar o primeiro dia com boas sensações."

O português Bruno Santos (Husqvarna) foi o oitavo classificado e é o primeiro da classe Rally2, enquanto na cateogria de Rally3 Gonçalo Amaral (Honda) é líder. Nos Quads, o argentino Manuel Andújar estabeleceu o melhor tempo, com 6m39s de vantagem para o lituano Antanas Kanopkinas.