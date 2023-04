Depois de na véspera o Benfica ter sofrido a segunda derrota seguida na prova, em casa do Desportivo de Chaves (1-0), os bracarenses podem ficar a seis pontos das ‘águias’ e manterem-se a dois do FC Porto, segundo classificado.

Sem perder há cinco encontros para o campeonato, os ‘arsenalistas’ recebem, a partir das 18:00, o Gil Vicente, 13.º classificado e que não vence há quatro jogos.

No último encontro do dia, às 20:30, o Sporting, quarto posicionado, joga em casa perante uma das surpresas da prova, o Arouca, quinto.

Os ‘leões’, quartos, e a cinco pontos do Sporting de Braga, tentam manter a esperança de se qualificarem para a Liga dos Campeões, enquanto os arouquenses podem consolidar o quinto lugar, de acesso às competições europeias.

No outro encontro do dia, os tranquilos Rio Ave (11.º) e Casa Pia (nono) defrontam-se em Vila do Conde, a partir das 15:30.