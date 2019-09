O Brasileirão está em altas; vários talentos mostram-se em boa forma, somam-se bons jogos em todas as rodadas e a briga pelo título e pela Copa Libertadores está esquentando com a aproximação do fim do torneio. A evolução do futebol jogado no Brasil requer, como condição sine qua non, a valorização do seu principal produto: o Campeonato Brasileiro.

Foi esse o foco que fez com que a liga inglesa, por exemplo, se tornasse no principal campeonato do mundo, como é hoje. Apesar da enorme diferença entre a Premier League e o Brasileirão, temos assistido nos últimos anos a um crescimento baseado em novos contratos de transmissão, no surgimento de grandes potências financeiras como o Flamengo e o Palmeiras, na evolução dos estádios pós Mundial de 2014 e na busca pela evolução técnica do jogo praticado no Brasil.

Entretanto, a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a responsável pelas maiores atrocidades contra o seu campeonato e a discussão sobre isso voltou a aquecer no Brasil na temporada em que treinadores acostumados ao futebol europeu, como Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, questionam publicamente os problemas que encontraram.

Se não bastasse o excesso de jogos devido aos estaduais e os problemas técnicos da arbitragem, o tema desta vez é a convocatória de jogadores para a seleção e o facto de o Brasileirão não parar nas datas FIFA.

No auge da luta pelo campeonato, o Flamengo perderá Gabigol e Rodrigo Caio (mais De Arrascaeta para o Uruguai), enquanto o seu perseguidor direto, o Palmeiras, só tem um jogador convocado. Serão duas jornadas com desfalques. Se contarmos as convocatórias das seleções de base, serão 17 jogadores de 11 clubes a desfalcar o campeonato por pelo menos por duas jornadas.