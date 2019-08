O Brondby teve de passar duas rondas preliminares da Liga Europa para chegar a esta fase e já cumprir quatro jornadas do campeonato dinamarquês, que começou em julho, pelo que o tem um ritmo competitivo superior ao do Braga, cuja época arranca neste encontro.

“Gostávamos de ter mais jogos, tantos quantos tem o adversário, que já tem oito, acho que seria importante para a nossa equipa. Mas também acho que não vai ser decisivo”, afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira, antes do treino de adaptação ao relvado do Estádio do Brondby.

Ricardo Sá Pinto, que considerou que um bom resultado é aquele que permita decidir a eliminatória em Braga, disse ainda que a equipa está “preparada para tudo”, nomeadamente para um jogo mais físico, intenção demonstrada pelo treinador do Brondby, Niels Frederiksen, para aproveitar o facto de ter mais jogos realizados.

“O adversário tem um ritmo diferente, teremos de ser inteligentes, estrategas e também confiantes. Sabemos exatamente o que queremos, onde vimos jogar e o valor do adversário”, disse.

O técnico disse esperar um Brondby “que se galvaniza em casa, tem um apoio fantástico do público, que se torna no 12.º jogador”, mas frisou que os seus jogadores estão “preparados para esse ambiente”.

“É uma equipa que conhecemos bem e com uma ideia de jogo que apresenta a intenção de jogar um futebol apoiado, de posse e de qualidade. Nós também temos a nossa ideia de jogo, a nossa estratégia e espero que possamos aplicá-la. Não temos mais nem menos responsabilidade nesta eliminatória. Punha as coisas como 50/50″, disse.

O treinador disse sentir a “equipa calma, tranquila, motivada e muito positiva” e desvalorizou os poucos golos marcados nos últimos jogos particulares.

“Nesta altura, o mais importante é conseguirmos um resultado positivo, se possível com golos, mas não é um facto que me preocupe de momento, porque sei que as coisas vão aparecer. O nível que jogámos foi elevado e eu prefiro que a nossa equipa seja testada com adversários como o FC Porto, Mónaco ou Lille, de forma a pôr-nos à prova para encararmos este difícil início de temporada”, afirmou.

Sporting de Braga e Brondby defrontam-se na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa na quinta-feira, às 17:30, no estádio do Brondby, jogo que será arbitrado pelo húngaro Tamás Bognar.