Questionado sobre o estado anímico da equipa, Jorge Jesus disse que "tem de se estar ao melhor nível dentro do espaço das situações que nos têm acontecido. É uma equipa com jogadores com alguma experiência, e portanto aquilo que nós vamos amanhã tentar fazer é garantir, dentro da recuperação possível do jogo de Madrid, estarmos a um nível satisfatório para podermos vencer, neste caso, a equipa do Paços e irmos à procura dos nossos objetivos."

Questionado sobre as últimas tumultuosas 48 horas do clube — marcadas pela divergência entre o presidente Bruno de Carvalho e os jogadores — Jorge Jesus garantiu que tem liberdade para convocar os jogadores que quiser e que estejam fisicamente disponíveis.

Questionado sobre se os jogadores se recusaram ontem a treinar, o treinador leonino disse que "isso não é verdade", e explicou o que aconteceu: "Nós jogámos como vocês sabem em Madrid, viajámos na sexta-feira de manhã para Lisboa, onde chegámos aqui e fomos fazer o nosso treino de recuperação funcional (...) e de banhos e massagens, e foi exatamente isso que se passou, não houve recusa de nenhum jogador treinar, também era impossível isso acontecer comigo". "Os jogadores treinaram, fiz logo uma análise do jogo de Madrid e foi esse o nosso treino de sexta-feira aqui em Alvalade".

O técnico adiantou ainda que “os jogadores não receberam qualquer nota de suspensão” e que "os jogadores que serão convocados serão sempre aqueles que estejam disponíveis. O Fábio Coentrão, como o William e o Bryan no jogo em Madrid [apresentaram problemas] e portanto o Fábio vai ser reavaliado pelo médico para que tenhamos noção de como está fisicamente, e se estiver em condições físicas vai para o jogo".

O presidente do Sporting ameaçou suspender na sexta-feira os jogadores que subscreveram um comunicado contra as críticas de que foram alvo por parte de Bruno de Carvalho, e fez saber que terão de enfrentar a disciplina do clube.

Bruno de Carvalho tinha na quinta-feira criticado as exibições de alguns jogadores, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.

Os futebolistas reagiram então em comunicado, já na sexta-feira, com 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, a “desagrado” com as críticas do presidente.

Às palavras dos jogadores voltou a reagir Bruno de Carvalho, num texto apenas partilhado para os seus amigos na rede social Facebook, em que anunciou processos disciplinares e a suspensão dos jogadores.