"Naquilo que podemos chamar que é o processo penal, eu considero que sim [que se fez justiça]", começou por dizer Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting CP em entrevista a José Alberto Carvalho no Jornal da Noite, na TVI, sobre o acórdão anunciado esta quinta-feira que decidiu a sua absolvição da autoria moral da invasão à Academia de Alcochete, ocorrida em 15 de maio de 2018.

O antigo dirigente classificou todo o processo, que demorou mais de dois anos, como um "assassinato de carácter tão grande que esta decisão não elimina tudo". "E não tem a ver só com o passado, tem a ver com o meu dia-a-dia. Infelizmente, eu hoje estou na rua, e há muita gente que continua com o estigma que não foi feita justiça ou que isto foi por falta de prova, que os poderosos nunca são... como se eu fosse um poderoso! Aliás, viu-se o poderoso que eu fui que acabei detido. Enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto filho, não tenho esse sentimento de que tenha sido feita justiça", lamentou Bruno de Carvalho.

"Era óbvio, e agora é fácil dizer isto, mediante as alegações do Ministério Público e mediante as alterações não substanciais de facto que o coletivo de juízes produziu, que ia haver uma absolvição", relata o entrevistado que revelou que no momento em que soube da decisão do acordão teve, como primeiro pensamento, ir abraçar a família "porque eles sofreram o que nunca deviam ter sofrido só porque uma pessoa, um dia, teve a ambição de ser presidente do Sporting CP", e em segundo que ia entrar agora na "primeira fase de desconfinamento que é na fase em que tenho que fazer uma luta por aquilo que me foi retirado de mais importante que foi o meu carácter, a minha honra, a minha dignidade".

Questionado pelo jornalista se pensava mover uma ação contra o Estado português, o ex-dirigente respondeu: "Pecuniária? Sim".

Sporting? "Nunca escondi que acho que fiz um excelente trabalho"

Questionado sobre se pretendia voltar ao clube que há dois anos presidia, Bruno de Carvalho defendeu que os "sportinguistas deviam pensar muito bem naquilo que aconteceu e solicitar uma Assembleia Geral para o regresso enquanto associado de plenos poderes".

"Depois vamos entrar aqui numas grandes discussões que não vale a pena... se depois eu me posso candidatar ou não, acho que a primeira coisa, se há justiça, era as pessoas admitirem que foi Alcochete que motivou isto e sendo que saiu uma decisão sobre Alcochete, no mínimo, deviam-me readmitir num clube que eu sempre amei", afirmou.

Sobre uma eventual candidatura a Alvalade, o antigo presidente foi peremptório: "Nunca escondi que acho que fiz um excelente trabalho e nunca escondi que é algo em que eu me considero bom e que gosto muito e que me sinto muito honrado".

Hoje, o antigo presidente do Sporting foi absolvido da autoria moral da invasão à Academia de Alcochete, considerando “não ter ficado provado que as críticas que fez nas redes sociais tivessem como objetivo incentivar os adeptos” e não ser possível estabelecer uma relação entre afirmações do antigo presidente em diversas reuniões mantidas na véspera do ataque e as agressões.

Além do antigo presidente, destituído do cargo em junho de 2018, foram também absolvidos Bruno Jacinto, e ‘Mustáfa’, que além da autoria moral estava também acusado de tráfico de estupefacientes.

À saída do tribunal de Monsanto, em Lisboa, onde decorreu o processo iniciado em 18 de novembro de 2019, Bruno de Carvalho admitiu que a decisão do coletivo de juízes lhe permite “sair do confinamento” a que esteve sujeito durante dois anos.

"Hoje, foi a assunção de uma coisa que sabia há dois anos”, afirmou, acrescentando: "Agora posso recuperar de um crime violentíssimo de mutilação e assassinato de caráter que foi cometido contra mim. Nenhum cidadão merece passar pelo que eu passei”.