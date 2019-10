As ambições na segunda competição mais importante da UEFA passam pelo apuramento para os 16 avos de final, de preferência em primeiro lugar do grupo D, que, para além de LASK e do PSV, tem ainda o Rosenborg, da Noruega.

“É um grupo difícil, mas o Sporting tem todas as capacidades para passar. Teoricamente, o PSV é o adversário mais forte. As nossas ambições passam por passar o grupo, se possível em primeiro, e depois pensarmos jogo a jogo, vendo também o que sairá no sorteio”, referiu.

Ainda sobre o apuramento, Bruno Fernandes considerou que os ‘leões’ “têm de pensar em lutar contra qualquer equipa de igual para igual” e não escondeu que “seria muito gratificante” conquistar o troféu.

Na quinta feira, o Sporting recebe no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, os austríacos do LASK, que na primeira ronda venceram em Linz o Rosenborg por 1-0.

O encontro da ronda dois da Liga Europa marca a estreia do novo técnico do Sporting, Silas, em jogos europeus pelos ‘leões’, depois de na segunda-feira já se ter sentado no banco na Vila das Aves, no jogo de encerramento da sétima jornada I Liga, que o Sporting venceu por 1-0.