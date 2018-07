O futebolista do Sporting Bruno Fernandes admitiu hoje que sentiu um grande nervosismo ao voltar à Academia do clube e mostrou-se feliz pelo ingresso do "amigo" Gelson Martins no Atlético de Madrid.

O médio ‘leonino’, que havia rescindido contrato com os ‘leões’, após os ataques à Academia em 15 de maio, contou também que manteve sempre o contacto com o outro regressado, o holandês Bas Dost, e deixou elogios ao possível reforço croata Milan Badelj. “São coisas que deixam marcas. O nervosismo de entrar aqui [na academia] era grande, mas estão a ser mudadas muitas coisas e as mudanças tiveram um impacto grande. É um impacto positivo, tanto para mim como para o Bas [Dost]. Concordámos em entrar os dois juntos no balneário”, começou por dizer à comunicação social. Ainda sobre a primeira semana de treinos em Alcochete e o regresso ao clube, o antigo médio da Sampdoria explicou que esteve em constante sintonia com o melhor marcador do Sporting na temporada passada, assegurando que era fundamental para a decisão final as condições de segurança serem reforçadas. Continuar a ler “Eu já sabia que Bas [Dost] ia voltar, fui sempre falando com ele. Fui tentando saber o ‘feedback’ da parte de dele e o principal objetivo era voltar. A segurança da família era o mais importante e fui isso que também lhe transmiti”, disse. A transferência de Gelson Martins para os espanhóis do Atlético de Madrid não passou em claro a Bruno Fernandes, que não deixou de desejar sorte ao extremo, apesar de ter saído pela via da rescisão e sem que o Sporting recebesse dinheiro pelo seu passe. “Falo diariamente com o Gelson. É um amigo, a pessoa a quem era mais ligado aqui. Estou feliz por ele, deu um grande passo na carreira e para um dos melhores campeonatos. Continuarei a manter esta forte amizade e espero que seja muito feliz. Espero que possam chegar a um acordo, para bem do clube e do Gelson”. Com estreia marcada para o dia 12 de agosto, o Sporting terá pela frente o Moreirense. O internacional português frisou que “mesmo não estando a 100%” os ‘leões’ vão lutar pelo título e pelos objetivos. “Temos que dar o máximo e acredito que dia 12 vamos estar bem. A única coisa que posso dizer e que vamos dar tudo pelo Sporting e conquistar os objetivos. O Sporting tem que assumir a luta pelo título, independentemente do que aconteceu. O grupo que está aqui tem que saber que luta pelo título”, reforçou. Os 16 golos alcançados na temporada transata são uma marca a “melhorar e ultrapassar”, revelando ainda que está “ansioso por voltar a ser feliz e muito apoiado” quando pisar novamente o relvado do Estádio José Alvalade. Por fim, deixou palavras elogiosas ao croata vice-campeão do Mundo Milan Badelj, que tem sido apontado como possível reforço do Sporting. “É um jogador muito forte, aprecio desde que jogava em Itália. É da seleção croata, no Mundial jogou muito bem, mesmo não sendo titular. Mas na Fiorentina é titular e se vier para o Sporting será uma mais valia”, concluiu. O Sporting apresenta-se aos sócios no próximo sábado, às 20:30, em Alvalade, frente aos franceses do Marselha.