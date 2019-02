“Ficaram de fora apenas por opção. A época é longa e eles fizeram algo diferente ao longo destes dois meses. Foram meses muito carregados e estamos envolvidos em três competições. Esses três jogadores ficaram em casa, mas temos um plantel que nos oferece totais garantias”, afirmou o técnico na antevisão do jogo de quinta-feira, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Lage, que se vai estrear nas competições europeias, considerou que “os meses de dezembro e janeiro foram muito carregados”, com jogos “de três em três dias”, e salientou que a equipa técnica toma decisões em “função de diversos fatores”.

“Por exemplo, no segundo jogo com o Sporting [para a Taça de Portugal] fizemos gestão com o Rafa e com o nosso capitão. Ele [Jardel] tinha indicação para nos alertar imediatamente, caso sentisse algo. Temos atenção ao esforço dos atletas, ao historial de lesões, à idade, às viagens, à forma de recuperar. São tudo pontos que nos levam a tomar determinadas decisões”, referiu.

Mesmo admitindo que “não tem havido muito tempo para treinar”, Bruno Lage assegurou que as ‘águias’ querem entrar em campo “com enorme confiança e com a mesma qualidade” que têm demonstrado “em Portugal”.