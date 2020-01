"O nosso foco é olhar para o que temos de fazer no jogo, não pensar se temos pontos [de avanço] ou no resultado do adversário", afirmou.

Questionado sobre a forma como pode evitar que o seu plantel seja contagiado pela euforia dos adeptos, Bruno Lage defendeu que tem de "olhar para um jogo de cada vez" e olhar apenas para a sua equipa.

O regresso de Rafa, que marcou dois golos no dérbi com o Sporting, traz mais opções para Bruno Lage, que disse ser um treinador feliz, por ter jogadores como o português ou o suíço Seferovic, que entraram do banco e marcaram dois golos nos últimos jogos.

"Conto com o Rafa para as três posições, ala esquerdo, segundo avançado e ala direito. É um jogador extraordinário", referiu.

Sobre as notícias de uma possível vontade de Rafa sair do Benfica, Bruno Lage disse que o sonho do jogador, segundo o próprio, "é ser presidente do Benfica".

O fecho do mercado não preocupa o treinador, que garante que a estrutura do Benfica está preparada para tudo e a "olhar para o mercado e ver opções de negócio", de forma a melhorar a equipa.

"Sempre disse que gostava de ter um plantel curto, mas competitivo pelo valor pelos jogadores e equilibrado. A riqueza do plantel permite-nos ter mais do que um jogador por posição", afirmou, dizendo que os jovens Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos, da equipa B, podem vir a integrar o plantel principal.

O Benfica, que lidera o campeonato, visita no domingo às 17:30 o Paços de Ferreira, 15.º, em jogo da 18.ª jornada da I Liga.