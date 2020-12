O jovem jogador, habitual titular da equipa B que comanda a Série A do Campeonato de Portugal, estreou-se pela equipa principal na última jornada, na vitória por 4-1 dos ‘arsenalistas' no terreno do Boavista.

"Estou mais focado em trabalhar para ter mais oportunidades. Fiquei muito feliz por ver mais um objetivo concretizado, é muito gratificante", disse ao sítio oficial dos minhotos, comentando a estreia de segunda-feira.

Com passagens na formação pelo Fabril Barreiro, Sporting e Vitória de Setúbal, Bruno Rodrigues, de 19 anos, chegou a Braga na época 2017/18 e afirma-se "feliz" pela renovação.

"É a demonstração de que o clube acredita em mim e só me traz ainda mais motivação para continuar a trabalhar todos os dias", disse.