Com as bancadas vazias, que marcam este retorno da Bundesliga em tempos de covid-19, dois golos do ‘capitão' de 20 anos do Bayer, Kai Havertz, aos 28 e 33 minutos, e tentos na segunda parte de Weiser (61) e Demirbay (78) construíram o triunfo da formação de Peter Bosz.

Com este resultado, o Leverkusen chega aos 50 pontos, ficando a um do quarto classificado Leipzig, que empatou no sábado com o Friburgo (1-1), e a oito pontos do líder Bayern Munique, a nove jornadas do final.

Quanto ao Werder Bremen, que ainda ‘anulou' um primeiro tento de Havertz aos 30, por Gebre Selassie, dificultou a missão de escapar à despromoção, seguindo no 17.º e penúltimo lugar, com 18 pontos, a cinco do Fortuna Düsseldorf, em lugar de play-off' de descida, e a nove do Mainz, que é 15.º e o primeiro emblema a ‘salvo’.