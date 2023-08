Café Belgrado: "Eu não vejo os EUA como favoritos. Quando não levam a elite da NBA sofrem"

No último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, João Dinis recebe Guilherme Tadeu e o Lucas Nepomuceno, anfitriões do podcast brasileiro Café Belgrado.

O Café Belgrado, da autoria de Guilherme Tadeu e o Lucas Nepomuceno, é um podcast feito "por amantes da NBA para amantes da NBA", mas que na verdade desvia para tudo o que esteja relacionado com basquetebol. Agora, os hosts de um dos maiores podcasts desportivos do Brasil trazem a sua "empolgação desmedida, inglês desnecessário, auto-ironia" ao Bola ao Ar para falar de: O futuro dos Phoenix Suns (de quem Lucas é fã) e dos New York Knicks (de quem Guilherme é fã quando está fora do Brasil);

Do mundial FIBA World Cup 2023, que se realiza entre 25 de agosto e 10 de setembro, nomeadamente daquilo que o Brasil pode fazer no torneio e das possibilidades dos EUA chegarem ao título;

As maiores esperanças do basquetebol brasileiro e da LNB;

Vitor Pereira e o estado do Corinthians (no futebol).

